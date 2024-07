Inter, Taremi arriva a Milano: ultime visite mediche, i dettagli del contratto

Getty Images

L'avventura diall'sta per cominciare. I nerazzurri si apprestano ad annunciare il secondo colpo della loro estate dopo: l'attaccante iraniano classe 1992, svincolato dopo la scadenza del contratto con il, arriva a Milano per mettere nero su bianco il sodalizio con l'Inter.- Taremi infatti arriva oggi in città.per dare ufficialmente inizio alla sua nuova vita italiana, mancano solo gli ultimi passaggi formali e burocratici per l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter.

- Nelle prossime ore Taremi si sottoporrà alle ultime visite mediche con l'Inter, test fisici e idoneità sportiva al CONI, per poi firmare il contratto con i nerazzurri.- Taremi arriva a parametro zero dal Porto e firmerà con l'Inter un contratto di due anni fino al. Il suo stipendio annuale sarà di