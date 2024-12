Inter, Thuram fa gola alle big europee: chi può pagare la clausola

AFP via Getty Images

, quella del 20° Scudetto.– dove aveva comunque dato un grande apporto – diventando il primo realizzatore dei nerazzurri, con capitan Lautaro che sta vivendo un momento di appannamento sottoporta e crescendo in zona gol,

: infatti, nonostante lo stesso Thuram abbia recentemente affermato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport che non eserciterà mai la clausola rescissoria da 85 milioni prevista dal contratto valido fino al 30 giugno 2028 con la società meneghina ("Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l'Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società”),, che sta dominando la Premier League ed è in testa alla classifica di Champions League.

, con la coppia di punte – formata da Goncalo Ramos e Kolo Muani – che finora ha messo insieme solo sei gol tra tutte le competizioni., soprattutto per la finestra estiva di calciomercato, visto che al momento il ragazzo nato a Parma sta trascinando l’Inter di Simone Inzaghi, diventando sempre più un leader nell’ambiente nerazzurro.

, dopo che il suo approdo sulla sponda nerazzurra di Milano era stato bloccato da un grave infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro.- che con il club lombardo guadagna 6 milioni a stagione.