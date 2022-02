Perché è stato proprio lui a fiondarsi sull’ex amministratore delegato della Juventus, fresco “divorziato” con la società bianconera. L’idea era quella di replicare un modello di successo, e allora come iniziare al meglio se non andandosi a prendere chi quei trionfi juventini li aveva costruiti e avviati?- Zhang lo ha seguito e ne ha raccolto i frutti, erano altri tempi, in cui Suning poteva permettersi investimenti di altro tenore. EPerché la verità sull’addio tra Conte e l’Inter non è mai stata raccontata tutta, ma se le cose sono poi andate in un certo modo è perché Zhang- Unione e continuità, ma anche fiducia. L’Inter di Zhang si fonda su questi principi ePerché d’altronde essere grandi dirigenti significa anche questo: lavorare nelle difficoltà e anticipare la concorrenza intuendo e fiutando il talento prima che ci arrivino gli altri. Il tutto, mantenendo intatto il livello di competitività. Così, dopo qualche mese di trattativa,- In Cina la ripresa è lenta ma costante,. Il buco lasciato dalla crisi è enorme, l’Inter dovrà autosostenersi ancora per un bel po’ e il ricavato da qualche cessione servirà anche per pagare gli stipendi. Serviranno buone idee e un gruppo coeso, l’Inter potrà contare per altri tre anni sull’affiatamento tra Marotta, Ausilio e Baccin.