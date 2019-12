Intervistato da Sky Sport il numero uno di Pirelli ed ex membro del cda dell'Inter, Marco Tronchetti Provera, ha parlato a margine della presentazione del calendario Pirelli 2020 dell'accordo storico che lega il brand al club nerazzurro.



IL LAVORO DI CONTE - "Anno da ricordare? Guardiamo giorno per giorno, poi gli eventi possono portare a unire un anno a delle storie positive. Cosa che auguriamo a tutti quando facciamo un calendario. Il lavoro che ha fatto Conte è straordinario. Ha motivato e dato un gioco alla squadra con degli inserimenti che stanno avendo rendimento fuori le aspettative e con alcuni giocatori esplosi come campione Lautaro e Lukaku. Conte è il volto del successo e dell'impegno. Il volto di Conte unisce il grande impegno personale che poi porta al successo".



COPPIA GOL - "Quando vedo la precisione di certi passaggi di Lukaku e la velocità di esecuzione di Martinez ricordano un sogno che è diventato realtà e ricomincio a sognare. Da tifoso però l’ultima cosa che faccio è pronostico. Settimana per settimana se continua la squadra può raggiungere il successo".



LO SPONSOR DI MAGLIA - "Sicuramente manterremo un rapporto con l’Inter. Quale sarà? Lo vedremo"