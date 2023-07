Paramount+ sarà il retrosponsor dell’Inter nella stagione 2023/24. Come anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, infatti, l’accordo con Paramount+ non riguardava solo le ultime due gare della passata annata come main sponsor, ma avrebbe poi portato il brand a comparire come sponsor sul retro della divisa nerazzurra.



La conferma arriva ora dal sito dell’Inter, in cui ora Paramount+ compare appunto come “Official Jersey Back Partner”. Ufficiale così anche l’addio a Lenovo, che è uscita dal contratto nelle scorse settimane: il brand tecnologico era diventato sponsor del retro della maglia d’allenamento nel 2020 per 3 milioni annui, passando poi a retrosponsor nel 2021 con un corrispettivo pari a cinque milioni annui.



Secondo le indiscrezioni, l’accordo con Paramount+ dovrebbe aver portato ai nerazzurri circa 4 milioni di euro per le due partite della stagione 2022/23, per poi salire intorno ai 4,5 milioni per la prossima stagione in cui sarà quindi retrosponsor di maglia. Inoltre, sarebbero previsti circa 1,5 milioni per realizzare contenuti: in sostanza, potrebbero essere creati contenuti video dedicati al club nerazzurro.