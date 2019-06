Ora è ufficiale:. Il team manager della Nazionale,, è un nuovo dirigente nerazzurro, come conferma il comunicato del club: "Ventotto anni in nerazzurro, una vita al servizio del Club. La connessione tra Gabriele Oriali e l'Inter è naturale e indissolubile. Un viaggio iniziato nel 1965, quando, 13enne, fece il suo ingresso nel nostro Settore Giovanile. Da lì la scalata, il debutto in prima squadra a 17 anni, due Scudetti, due Coppe Italia, un totale di 392 partite con la nostra maglia e 43 gol. Mediano, ma tuttofare. Indispensabile anche per la Nazionale, con cui diventò Campione del Mondo nel glorioso Mundial dell'82.Sacrifici, rinunce e passione: la ricetta per ottenere risultati, il leitmotiv di Oriali, che Gianni Brera ribattezzò "Piper", vivace come lo champagne. Caratteristiche mai sopite anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Oriali, dopo Bologna e Parma, è tornato in nerazzurro nel 1999, nello staff dirigenziale. Mai davvero dietro alla scrivania, perché il richiamo del campo è sempre stato forte, fatale. Operativo, sempre a stretto contatto con la squadra, ha legato la sua figura ai tanti successi nerazzurri: cinque scudetti, una Champions League, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. Ora torna all'Inter, pronto per nuove avventure in nerazzurro. Bentornato, Lele!".Anche la FIGC conferma la permanenza di Oriali in Nazionale: ​Via libera della FIGC: Oriali continuerà a far parte dello staff della Nazionale Il dirigente azzurro entrerà a far parte dei quadri dirigenziali dell'Inter,".