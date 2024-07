Inter, UFFICIALE un nuovo sponsor: Canali prende il posto di Moncler

ha trovato un nuovo sponsor e lo ha ufficializzato oggi attraverso i propri canali social e sul sito ufficiale. Dopo la fine del contratto con Moncler, il club nerazzurro ha ufficializzato una nuova partnership con il brand Canali che diventerà per i prossimi 3 anni Offical Wear Partner del club.FC Internazionale Milano e Canali annunciano la loro collaborazione triennale. Canali diventa Official Formal Wear Partner di FC Internazionale Milano, celebrando un legame unico tra due icone milanesi, simboli di eccellenza e innovazione nei loro campi. Per il proprio debutto nel mondo del calcio, Canali sceglie un anno speciale: nel 2024 il brand celebra infatti i 90 anni dalla fondazione, mentre il club milanese Campione d’Italia festeggia la Seconda Stella, grazie al ventesimo scudetto appena conquistato. La partnership con l'Inter non solo consolida il legame di Canali con il proprio territorio, ma incarna il valore guida di Inner Beauty riflettendo i principi di lealtà e rispetto, che arricchiscono ogni sfida sul campo e nella vita. I look, realizzati su misura con tessuti d'eccellenza, raccontano un lusso sussurrato dallo stile contemporaneo

Per la stagione calcistica 2024/25 sono previsti due outfit per i giocatori della Prima Squadra: per la primavera una sahariana in gabardine di cotone con 4 tasche e coulisse, una leggera t-shirt di maglia, pantaloni morbidi e mocassini di suède, tutto nelle sfumature sabbia e verde Brianza, colore iconico di Canali. Per l'inverno, nei toni dei Nerazzurri, un bomber trapuntato a rombi, una overshirt di Double cucita a mano, dolcevita di lana merino, pantaloni loose-fit e un mocassino con suola di gomma naturale. L’allenatore Simone Inzaghi, il Management e lo staff del Club vestiranno invece un completo di lana Impeccabile con camicia, pullover di lana merino e cravatta di seta jacquard. Insieme, un soprabito imbottito tre quarti di nylon soft touch. Il logo Canali e lo stemma dell’Inter sono combinati all'interno della freccia, segno grafico del brand maschile, appositamente ridisegnata e adattata alle colorazioni dei capi come una patch sempre visibile, ma mai invadente.

Canali e Inter, con una storia profondamente radicata nell'italianità e una presenza che trascende i confini nazionali, incarnano l'unione tra il Made in Italy e il palcoscenico globale. Dal 1934 Canali celebra l'artigianalità italiana nel mondo, mentre l’Inter, con il suo nome e la sua storia, simboleggia l'essenza stessa dell'internazionalità.