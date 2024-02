Inter, un 2024 da record anche a livello europeo: tutti i numeri della banda Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi sta ritoccando ogni tipo di record, grazie ad un’impressionante continuità di rendimento che in questo principio di 2024 sta creando il solco nei confronti delle più dirette concorrenti in Italia, ma che soprattutto lancia un segnale in ottica europea rispetto alle rivali per la conquista della Champions League. E' la prima volta nella sua storia, per esempio, che i nerazzurri vincono le prime 7 partite giocate nell'anno solare.



ATTACCO RECORD - Col terzo 4-0 consecutivo dopo quelli rifilati a Salernitana e Lecce e la quarta partita di fila con almeno 4 reti all’attivo (la prima fu il 2-4 in casa della Roma), la capolista della Serie A sale a quota 67 reti totali realizzate, che la eleggono come la formazione più prolifica dei 5 top campionati del Vecchio Continente. Liverpool e Bayern Monaco inseguono a quota 63.



CHE DIFESA - I primati dell’Inter non si fermano qui, perché anche il rendimento difensivo è da record: appena 12 reti subite nelle prime 27 partite di campionato, davanti ai 15 del Nizza e ai 16 del Real Madrid e del Bayer Leverkusen.