Allenamento ad Appiano Gentile ieri per Romelu Lukaku assieme a Ranocchia, Lazaro, Joao Mario e Icardi: ognuno per motivi diversi, lontano dal gruppo che volava in direzione Valencia. Per trovare la miglior condizione fisica - spiega il Corriere dello Sport - da qui al debutto col Lecce potrebbe essere organizzata un'altra amichevole (sul livello di quella che ha testato la forma di Lautaro Martinez contro la Pro Sesto, lunedì scorso) proprio in funzione del recupero completo di Lukaku.