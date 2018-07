L'Inter ha in mano il sì di Arturo Vidal e la disponibilità da parte del Bayern Monaco di lasciarlo partire in prestito. Dalla Germania un vero e proprio assist per il direttore sportivo Piero Ausilio, scrive l'edizione odierna di TuttoSport.



“Abbiamo uno, due centrocampisti in squadra di troppo e vogliamo cederli per evitare all’allenatore situazioni stressanti. Lavoreremo senz’altro in quel senso». Con rigore teutonico, Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern, ha messo definitivamente Arturo Vidal alla porta. E, per non perdere l’opportunità di monetizzare comunque la sua cessione, ha anche aperto all’opportunità di accettare l’ipotesi di un prestito (molto oneroso) con diritto di riscatto. Questo vorrà dire che i tedeschi sarebbero pronti a far valere la clausola per il rinnovo fino al 2020 per agevolare il suo sbarco a Milano. Per l’Inter, quello arrivato da Monaco, è un assist solo da spingere in porta, considerato che Ausilio ha in tasca pure il sì incondizionato del giocatore”.