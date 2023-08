Il centrocampista francese dell'Inter, Lucien Agoumé (classe 2002) è stato richiesto in prestito dal Frosinone, che in alternativa contende alla Salernitana l'italiano Nicolussi Caviglia della Juventus.



In arrivo il giovane difensore brasiliano Lusuardi, interessano il norvegese Heggheim e il danese-congolese Tshiembe del Brondby. Per la fascia sinistra si segue Alex Bangura del Cambuur.

In uscita il polacco Szyminski è vicino al Catanzaro in Serie B.