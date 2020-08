L'Inter si è sciolta sul più bello. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come in un colpo solo i nerazzurri abbiano perso la decima Coppa, la prima fascia in Champions, la Supercoppa e, probabilmente, anche il tecnico, Antonio Conte.



“Come una crisi allo striscione dell’ultimo chilometro. Quando non hai più forze e la fuga finisce lì, mentre gli altri ti sorpassano e non puoi reagire. L’Inter si ferma sul più bello e perde la decima finale. Le sfuggono la decima coppa, la prima fascia di Champions, la Supercoppa di settembre. Forse anche Conte, chissà. Le parole dopo il 90’ non sono rassicuranti: «Ora ci prendiamo una pausa, poi vediamo se continuare con o senza di me». Tutto in una notte, la peggiore di questa “final eight” fin qui entusiasmante. Ma non era l’Inter vista con Getafe, Leverkusen e Shakhtar, mentre il Siviglia era il migliore degli ultimi tempi”.