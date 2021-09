L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia una particolare statistica appartenente a Simone Inzaghi. “Avviso al campionato: Simone Inzaghi ha voglia di scappare. Il calendario potrebbe dargli una mano, visti i due big match nel weekend: Napoli-Juve e Milan-Lazio. Ma ad alimentare i sogni di fuga del tecnico c’è la storia della sua carriera: da quando Simone allena in Serie A, nessun tecnico ha fatto meglio di lui nel bilancio complessivo delle prime partite post sosta. Inzaghi vanta 11 vittorie in 18 precedenti, con 4 pareggi e soltanto tre sconfitte. In più, 35 reti all’attivo contro le 21 subite. Dietro all’interista troviamo a pari merito Spalletti e Gasperini con 9 vittorie, una in più di Allegri, fermo a 8. Pioli, invece, è staccato in questa speciale classifica che parte dalla stagione 2016-17”.