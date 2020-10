Nessuna sorpresa., una conferma della scelta di Conte di non puntare più su di lui. L'intervento chirurgico al ginocchio destro per risolvere una sofferenza meniscale, effettuato lo scorso 21 luglio, ha complicato la sua avventura in nerazzurro, che nel post lockdown è stata poco redditizia, con appena due presenze contro Bologna e Verona, per 22 minuti totali. L'arrivo di Vidal, la conferma di Nainggolan e il ritorno di Sensi dall'infortunio hanno aumentato la concorrenzaCederlo era l'obiettivo già nell'ultima finestra di mercato, ma Marotta non è riuscito a fare cassa e a tagliare il suo ingaggio, operazione che avrebbe permesso all'Inter di risparmiare tanti soldi. L'ex Fiorentina, arrivato a Milano nel 2017 per 25 milioni, a gennaio, quando si potrà tornare a fare affari,Una bella cifra per un giocatore fuori dal progetto., ma l'ampia forbice tra richiesta e offerta, 18 milioni contro 9, la formula del trasferimento, obbligo di riscatto contro diritto, insieme alle condizioni fisiche non perfette del centrocampista delle Celeste hanno fatto arenare la trattativaVecino cambierà squadra, ma non non indosserà la maglia azzurra.