La squadra diha due obiettivi nella stracittadina: confermarsi come la, mai così in difficoltà negli ultimi 2 anni come in questo momento. I nerazzurri ci arrivano al big match della 22esima giornata di Serie A dopo lache è valso il ticket per le semifinali. Con la Supercoppa conquistata, la Coppa Italia nel mirino ma uno scudetto sempre più complicato, il derby potrebbe dare un sapore più dolce a una stagione tribolata in campo e fuori.- Inzaghi si affiderà alla continuità e dovrebbe riabbracciare Milan. Certo, lo slovacco non dovrebbe più vestire lama il suo posto nei 3 di difesa non si tocca. L’ex Lazio è stato chiaro: ‘. E allora Skriniar sarà sicuramente tra i convocati, così come dovrebbe essere in campo insieme a, anche se il redivivosi candida a essere protagonista nella seconda parte della stagione dopo dei mesi passati in sordina.- L’altra buona notizia di queste ore è il totaleEntrambi hanno svolto regolarmente la seduta di oggi e vanno verso la. Soprattutto il croato è pronto a tornare anche se. Inzaghi conterà ancora su Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, chiamati a un vero e proprio tour de force. Sulle fasce intoccabili Dimarco e Darmian: il primo ha riposato, il secondo ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo per tutte le occasioni e si è riscoperto bomber.- Davanti ormai la. L’argentino anche in Coppa è parso un giocatore rivitalizzato, concentrato e mai così. E, nonostante parvenze del vecchio Big Rom, il belga si siederà in panchina e lascerà spazio al bosniaco, pronto però a subentrare a gara in corso. Per vincere un derby c'è bisogno di tutti.