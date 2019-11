Antonio Conte ha chiesto rinforzi per gennaio e per rinforzare una rosa che, complici gli infortuni, ha iniziato ad essere corta, troppo corta. L'allenatore dell'Inter non ha avuto mezze misure, sa che facendo così ha iniziato a spostare l'attenzione su di sé e sulla società spostandola dalla squadra e questo, nelle sue idee, aiuta l'Inter ha lavorare più serenamente. L'ad Beppe Marotta si è mosso, nonostante le parole di rito sulle difficoltà di ogni mercato invernale, ma ha pronte tre mosse per cercare di accontentare il proprio allenatore.



VIDAL - La prima è garantire a Conte il vero e unico grande obiettivo chiesto sul mercato ovvero l'acquisto di un grande centrocampista di quantità e qualità. Un lottatore che possa dare il cambio a Sensi e Barella o che permetta a Sensi di far riposare Brozovic. Il primo della lista dell'allenatore salentino è l'ex Juve Arturo Vidal che non è felice dell'utilizzo al Barcellona e secondo la Gazzetta dello Sport ha un rapporto complicato con Valverde. Per arrivare a lui servirà sia l'apertura del Barcellona al prestito sia la partenza di uno fra Borja Velro e Vecino.



DARMIAN E IL VICE-LUKAKU - Un centrocampista ma non solo, perché aspettando di capire come recupererà Alexis Sanchez l'Inter proverà a regalare a Conte anche un vice-Lukaku. Anche qui la strategia è chiara, non ci saranno esborsi importanti, ma solo occasioni in prestito da sfruttare. Infine c'è già un candidato ideale per rinforzare il pacchetto degli esterni. Si tratta di Matteo Darmian, oggi al Parma con cui l'Inter ha ottimi rapporti. Sul piatto ci potrebbe essere anche quel Lazaro che tanta fatica sta facendo in nerazzurro, ma su cui l'Inter ha puntato e per cui crede che un'avventura in prestito possa essere la mossa giusta. Uno scambio di prestiti? Possibile, soprattutto con l'eventuale aggiunta del ritorno a Parma di Dimarco, 0 minuti in stagione e terza scelta in fascia a Milano.