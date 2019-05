Il migliore in campo, forse anche più di quel Leo Messi che ha segnato una nuova pagina di storia sua, del Barcellona e del calcio. Arturo Vidal nella semifinale di andata di Champions League stravinta dal club catalano contro il Liverpool è stato monumentale. Fondamentale in tutte le fasi del gioco ha ricordato a tutti perchè è uno dei migliori centrocampisti al mondo accrescendo anche i rimpianti di chi, come l'Inter, ha provato senza successo a strapparlo in estate al Bayern Monaco salvo poi arrendersi davanti all'offerta monstre del Barcellona.



RIMPIANTO INTER - Rimpianto, perchè nell'estate in cui si è parlato a lungo del super-colpo Luka Modric da affiancare a Radja Nainggolan nel nuovo centrocampo nerazzurro l'Inter ha trattato a lungo anche Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ascoltò interessato la proposta da 5,5 milioni annui per 4 anni fatta dai nerazzurri e fu a un passo dal firmare. Poi però arrivò Il Barcellona che presentò un'offerta superiore da 7 milioni più 2 di bonus (che fra la vittoria della Liga e questo percorso in Champions saranno quasi sicuramente centrati) che I nerazzurri non furono in grado di pareggiare. UN 'ERRORE' PER L'UEFA DA NON RIFARE - L'Inter si arrese nella corsa a Vidal e a posteriori fu un 'errore' importante nel processo di ricostruzione iniziato sotto la guida di Suning. Errore fra virgolette, necessarie date le circostanze in cui i dirigenti nerazzurri si sono trovati ad operare. L'offerta fatta al giocatore era il massimo sostenibile in ottica Fair Play Finanziario per non appesantire troppo il monte ingaggi e rientrare a fine anno nei paletti del Settlement Agreement sottoscritto da Thohir con la Uefa. Un errore che a fine stagione l'Inter è chiamata a non rifare e che, in parte ha già condizionato una scelta importante proprio nel reparto centrale del campo. Anche per Aaron Ramsey, così come per Vidal, l'Inter si è vista costretta a frenare per non superare limiti e paletti. A fine giugno, però, il Fair Play Finanziario sarà alle spalle e spetterà soltanto a Suning la decisione sui limiti da imporre. L'errore di ieri sarà evitabile domani, la palla ora passa a Zhang. Saprà metterla in rete?



