Un giocatore per fare il salto di qualità?. Ne è convinto Sebastiàn Battaglia, allenatore del Boca Juniors che sta lavorando per provare a portare il cileno in Argentina. "Se la trattativa dovesse procedere spero di avere la possibilità di parlare con il giocatore" ha detto il tecnico in un'intervista a Olè., c'è una proposta verbale di contratto di tre anni con l'inserimento di una clausola per svincolarsi nel dicembre 2023.- Vidal è fuori dai piani di Simone Inzaghi, il giocatore lascerà l'Inter dopo due stagioni e più di settanta partite.- stessa situazione per Alexis Sanchez, in uscita con la speranza di non dovergli pagare la clausola - per questo l'ipotesi Boca potrebbe essere una delle possibili piste nel futuro del giocatore.Il Boca strizza l'occhio ad Arturo: "E' nato per giocare qui" aveva detto qualche settimana fa il vice presidente ed ex bandiera della squadra. Lavori in corso, quindi. Servirà un sacrificio economico da parte del cileno che dovrebbe abbassarsi l'attuale ingaggio da 6,5 milioni, difficilmente sostenibile per le casse del Boca.- Occhio alla concorrenza però, perché alla finestra per Vidal c'è anche ile ilnon ha mollato la presa dopo foto e storie su Instagram dello stesso giocatore con la maglia rossonera nei mesi scorsi. Se dovessero chiudersi le altre strade potrebbe prendere corpo anche l'ipotesi più romantica: un ritorno in Cile al, lì dove il centrocampista aveva iniziato a giocare prima di arrivare al Bayer Leverkusen. Oggi, a 35 anni, Vidal ha voglia di cambiare aria ed è pronto a lasciare l'Inter: contatti in corso col Boca Juniors.