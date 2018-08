Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Arturo Vidal, neo giocatore del Barcellona, ha parlato delle altre proposte ricevute: "Fisicamente mi sento molto in forma. Se ho conti in sospeso con il Real Madrid? Non lo so, ma il mio obiettivo è vincere la Champions League. Quando il mio agente mi ha mostrato le proposte arrivate, non ho esitato un secondo a scegliere di venire qua".