, all’Inter hanno ormai capito che la storia con Zhang è ai titoli di coda o che comunque la proprietà cinese resterà immobile negli investimenti perché bloccata dal governo, dalla crisi economica che sta attraversando Suning e dalla volontà di trovare presto qualcuno che immetta denaro liquidoLa trattativa con Bc Partners sembrava procedere bene, poi il fulmine a ciel sereno di martedì. Dall’Inter si è diffusa una nota,Addirittura da Nanchino sostengono non ci siano mai stati i presupposti per proseguire nella trattativa. Un messaggio che ha fatto anche arrabbiare qualcuno.Fonti vicine a Bc Partners sostengono che i vertici del fondo non l’abbiano presa bene, soprattutto perché, nonostante tra domanda e offerta ci sia molta distanza economica. Vero o falso si capirà presto. Quello arrivato da Nanchino era apparso come un segnale di stop inequivocabile, ma c’è chi tra le righe legge un aut aut per Bc Partners. Intanto Marotta e Antonello sondando altre vie…