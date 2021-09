Zhang Jindong ha lasciato l'incarico di rappresentante legale di Suning.com a Ren Jun. Quest'ultimo, già membro del consiglio d'amministrazione dell'Inter, è il nuovo presidente dell'azienda cinese insieme a Huang Mingduan. Nel nuovo Cda annunciato oggi da Suning ci sono anche Xian Handi, Cao Qun e il presidente nerazzurro Steven Zhang.



Intanto, secondo il South China Morning Post, Zhang Jindong è al lavoro per cercare di convincere i creditori (tra cui Bank of Shanghai e Guangdong Huaxing Bank) a ritardare fra 3 anni il rimborso di un prestito con obbligazioni per 600 milioni di dollari (circa 507 milioni di euro) in scadenza settimana prossima. Offrendo in cambio l'1% oppure 10 dollari in più per ogni mille dollari d'importo.