Il giorno della verità: quest'oggi, infatti, Steven Zhang incontrerà Antonio Conte per tracciare le linee guida della nuova Inter. "Con o senza il tecnico", come ribadito dallo stesso allenatore nel post-partita di Colonia. Lo strappo appare difficile da ricucire, ma Zhang - dopo il confronto di ieri con la dirigenza - intende ascoltare Conte per provare a trovare una via d'uscita comune. In caso contrario, si tratterà l'addio e si piomberà su Max Allegri.



CARTA PETRACHI - Il presidente nerazzurro, però, non molla. Ha giudicato, anche pubblicamente, come estremamente positiva la prima annata di Conte e non intende perderlo così facilmente, nonostante l'ampia rivoluzione chiesta dal tecnico. Ecco, allora, che spunta una carta a sorpesa, un parafulmine per provare ad accontentare l'allenatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter starebbe pensando a Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo. Noto, infatti, lo scarso feeling tra Conte e l'attuale ds Ausilio, stimato da Zhang e legato all'Inter con un contratto fino al 2022. Petrachi, dal canto suo, è attualmente senza squadra dopo le esperienze con Torino e Roma e vanta una forte amicizia con il tecnico salentino. Zhang ci prova, ma l'ora della verità è arrivata: in giornata si decide il futuro dell'Inter.