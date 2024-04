Inter, Zhang rifinanzia e porta l’Inter in tournée in Cina: a fine luglio si parte per Chengdu, la città del panda

Steven Zhang avanza con serenità sulla via del rifinanziamento, ipotesi che in molti avevano scartato a priori e che invece è ad oggi appare come quella più probabile. A tal proposito arrivano incoraggianti segnali che indicano una certa continuità , come la presenza in tribuna (anche contro l’Empoli) di uomini di spicco molto vicini alla proprietà nerazzurra. Zhang intende rimanere in sella e per questo sta lavorando, il riscadenziamento con OakTree è la strada più probabile, ma non sono ancora da scartare le ipotesi che prevedono altri istituti di credito disposti a rilevare il debito.

SI PARTE PER LA CINA - In viale della Liberazione non ci sono dubbi sulla fumata bianca e infatti il club nerazzurro si sta portando avanti nella tournée asiatica che vedrà l’Inter sbarcare in Cina la prossima estate. Una tournée voluta con forza da Steven Zhang, visto il presidente non potrà essere a Milano neanche per gli eventuali festeggiamenti della seconda stella. Un dispiacere che in qualche modo Zhang cercherà di colmare portando l’Inter in Cina. Sarà anche un modo per rafforzare ulteriormente il brand in un territorio vastissimo. La scorsa settimana uomini del club nerazzurro sono partiti per Chengdu, quella che in Cina è conosciuta come la città del panda, la capitale della provincia di Sichuan. Al ritorno la relazione presentata è stata ottima, il centro di allenamento ha impressionato positivamente la delegazione partita da Milano e questo non può che giocare a favore. La tournée a Chengdu è prevista per l’ultima settimana del mese di luglio. L’Inter si appresta a proseguire nel nome di Zhang.