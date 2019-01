Il Chelsea si è fatto sotto, manifestando la volontà di partecipare da subito, con vista sulla prossima estate, all'asta per Nicolò Barella, centrocampista classe '97 del Cagliari e uno dei giovani emergenti di riferimento del calcio italiano. Una sfida che coinvolge anche il Napoli, a maggior ragione in caso di addio di Allan, e l'Inter, pronta rilanciare per non perdere terreno. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha avuto un contatto telefonico col collega cagliaritano Tommaso Giulini per comprendere i margini di una trattativa che prevederebbe l'inserimento di un paio di contropartite tecniche per abbassare la cifra di 50 milioni cash richiesta dai sardi.



LE CONTROPARTITE - Alla squadra allenata da Maran piace il difensore classe '98 Alessandro Bastoni, attualmente in prestito al Parma; l'ipotesi sarebbe di girare il ragazzo al Cagliari con la stessa formula (magari onerosa) la prossima estate. Con l'ex atalantino, sull'isola potrebbe arrivare anche un attaccante in orbita Suning, con i nomi di Eder e Gabigol sul taccuino. Più facile riportare in Italia dalla Cina l'ex giocatore della Nazionale, che attualmente milita nel Jiangsu e ha però un ingaggio decisamente ricco da 4 milioni annui, mentre Gabriel Barbosa, appena rientrato dal Santos, preferirebbe proseguire la sua carriera nel proprio Paese, col Flamengo in prima fila. Il Chelsea rilancia, l'Inter risponde a sua volta, col Napoli tutt'altro che defilato: è asta per Barella.