Ultime sul calciomercato dell’Inter dalla Gazzetta dello sport. "Esiste comunque la possibilità di posticipare la cessione di un big alla fine della stagione e potrebbe arrivare un bel gruzzoletto da Casadei, per cui i nerazzurri vogliono dal Chelsea 15 milioni, e da Pinamonti (domani il Sassuolo vedrà l’agente per chiudere a 20), ma resta comunque assai forte la volontà presidenziale di far cassa prima possibile. Tra l’altro, la vicenda Digitalbits e il ritardo del pagamento della prima tranche del main sponsor non aggiunge tranquillità: sono al lavoro per tentare una non facile soluzione sia l’Inter che Zytara, la società madre che gestisce una criptovaluta in caduta libera. Ieri ha perso un altro 35%, il 98% del proprio valore in meno di un anno".