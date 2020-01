Intervistato da Que Partidazo in Brasile l'ex stella del Flamengo e della Seleçao, Zico, ha parlato del futuro di Gabigol dandogli un consiglio per il futuro lontano dall'Inter: "Per il momento che sta vivendo il club, sarebbe preferibile restare al Flamengo anziché andare al West Ham, con tutto il rispetto. A Londra non potrebbe aspirare a nulla perché è una squadra che difficilmente otterrà risultati. Se mi chiedessero di lasciare il Flamengo per il Barcellona, il Real Madrid o il Manchester, questo sarebbe un altro discorso. Dopotutto, ll Flamengo lo ha preso in prestito e ora sta correndo il rischio di perderlo. Ora, però, la dimensione che Gabigol ha nel Flamengo è diversa".