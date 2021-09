WhatsApp: "Italiano non basta per fermare questa Inter, finisce 1-3".

. Si diceva (correttamente) che la Serie A è poco allenante per la Champions League, ma quest'anno la storia è un po' diversa grazie a un campionato italiano più equilibrato e competitivo. Vedere per credere la prima mezzora di gioco: un monologo della Fiorentina, che pressa a tutto campo a ritmi forsennati. Il dominio territoriale si concretizza con ilper distacco e già prima aveva ammonito ingiustamente lo stesso difensore slovacco, per poi non vedere un netto tocco colal limite dell'area di rigore e nel finale non sanzionare una. E pensare che, appena prima, entrambi stavano per essere sostituiti... L'attaccante bosniaco ci scherza su, dicendo che avrebbe chiesto a Inzaghi se avesse bevuto qualcosa. I nerazzurri usano la testa anche a livello mentale e superano un importante esame di maturità, perché soffrono ma restano in partita. Anche grazie a un redivivo. Nel pomeriggio da Firenze ci viene girato l'audio di un entusiasta tifoso viola: "Informatevi se alla Fiorentina fanno un abbonamento reversibile per poter guardare il primo tempo in Fiesole e il secondo in Ferrovia, perché da come pressiamo alti non li facciamo uscire dalla loro area di rigore!". Non è stato un buon profeta, al contrario di un redattore di fede milanista, che a fine primo tempo ha scritto su(il Napoli di Spalletti, ancora a punteggio pieno, gioca domani a Genova contro la Sampdoria). Andando, poi ci sono due trasferte prima della sosta per le nazionali: martedì in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi in Champions League e il sabato successivo sul campo del Sassuolo in campionato. Tre squadre che nella scorsa stagione avevano creato più di qualche grattacapo ad Antonio Conte, specialmente in casa.