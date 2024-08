Intermania: Juve ingiocabile sul mercato, nonostante gli affari ex Milan

AFP via Getty Images

Déjà vu.a San Siro con un gol per tempo per la terza stagione di fila. Stavolta. Una sentenza dal dischetto, tanto che- Tutti sanno che il centrocampista turco e l'attaccante francese sono arrivati a, pagati rispettivamente 3,3 e 4 milioni di euro. Il primo va per i 35 anni e il secondo ne ha già 36, ma nessuno di loro sembra avere la minima intenzione di mollare.

- Grazie ad affari del genere con un eccellente rapporto tra prezzo e rendimento, l'Inter sta competendo ad altissimi livelli in Italia e in Europa ormai da 5 anni nonostante una serie di(quando va bene e non bisogna chiudere in attivo per sistemare i bilanci).- Con queste premesse non si può non considerare la. Il punto debole della squadra bianconera era il, in totale fanno 130 milioni di euro per tre calciatori.

- Invece tutta la rosa di 25 giocatori dell'Inter è costata quasi 300 milioni di euro e ora ne vale più del doppio. Senza dimenticare che