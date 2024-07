Intermania, da Ibrahimovic per Eto'o a Gudmundsson: mercato via social

Getty Images

Il calciomercato ai tempi dei social.. L'ultima occasione, colta al volo dall'ex difensore, è il quindicesimo anniversario dello sbarco in Italia di. Dopo tre Scudetti vinti insieme, l'attaccante svedese decise di andare viain semifinale. Materazzi ha postato una foto di Eto'o con la coppa dalle grandi orecchie, scrivendo in una storia su Instagram:. Riferendosi ovviamente a Ibrahimovic.

Marco Materazzi on Instagram: But what does the other one knowpic.twitter.com/wpi0NgCiYc — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) July 27, 2024

- In quella stessa campagna acquisti, nell'estate del 2009, prima del difensore brasilianoe del trequartista olandese Wesley: l'attaccante argentinoe il centrocampista italo-brasiliano, ora diventato allenatore della Juventus. Valutati in totale 38 milioni di euro, ma in realtà i nerazzurri sborsarono soltanto una decina di milioni perché fecero il percorso inverso altri cinque giocatori valutati 28 milioni di euro: Leonardo(4), Francesco(3), Ivan(1), Riccardo(5) e Robert(15 milioni).

- Allora non c'era Instagram, mentre Twitter non si era ancora diffuso in Italia. Acquistato da Elon Musk, quest'ultimo social network ha cambiato nome e adesso si chiama X. Dove. Il tutto per ironizzare su questa voce di mercato. Fra tre settimane l'Inter giocherà la prima giornata di campionato proprio sul campo del Genoa, che con ogni probabilità schiererà in campo l'attaccante islandese. Ma dopo ci saranno altre due settimane prima della chiusura del mercato, quindi