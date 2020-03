La Serie A studia come uscire dalla crisi scoppiata con l'emergenza coronavirus. Fino a settimana scorsa la discussione riguardava quando e come terminare il campionato, adesso la domanda è un'altra: se finirlo oppure no. In quest'ultimo caso la classifica verrebbe cristallizzata così com'è, per poi decidere se assegnare o meno il titolo di campione d'Italia.



Finora l'unica certezza è che i playoff proposti dal presidente federale Gravina sono stati bocciati dai club. Al contrario di quanto si diceva in un primo momento, ciò è un bene per l'Inter, nonostante in tal caso i nerazzurri avrebbero potuto giocarsi lo scudetto. Il motivo è semplice: l'idea non prevedeva subito le final fuor, ma una formula a 6 o addirittura a 8 squadre. Così l'Inter, terza in classifica, perdendo il primo turno avrebbe rischiato di non qualificarsi alla prossima Champions League. Uno scenario devastante per le finanze del club di Zhang, già chiamato (come tutti) a fare i conti con una crisi economica mondiale.