Il giorno degli Inzaghi. Al Dall'Ara oggi andrà in scena la sfida attesissima tra i due fratelli, nono scontro in carriera tra i due. Il tecnico del Bologna ha assolutamente bisogno di punti, quello biancoceleste deve conservare il quarto posto. Le statistiche sorridono a Filippo: ha battuto Simone 3 volte, 3 i pareggi e due le sconfitte. Sarà la prima volta in Serie A in panchina, ma il 16 marzo 2013 i fratelli Inzaghi si affrontarono ad Arco. I ragazzi di Simone si imposero sul Milan di Filippo grazie ad una doppietta di Tounkara.