Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha preso la parola a DAZN per analizzare il secondo pareggio consecutivo della sua squadra, questa volta contro la Fiorentina. "Il primo tempo è stato insufficiente, una squadra come la nostra deve fare meglio. Nel secondo, dopo il gol, abbiamo creato di più ma è un momento no. Aver fatto 7 punti nelle ultime 7 partite comincia a pesare, bisogna fare di più. La Fiorentina è venuta qui e ha fatto un ottimo primo tempo, mentre nel secondo siamo stati meglio noi. Alla fine viene fuori un pareggio che non mi soddisfa".



Sul momento psicologico della squadra: "Si veniva da un altro approccio a Torino dove non avevamo fatto bene. Mi aspettavo di più anche se non sono esente da colpe, da allenatore sono il primo responsabile. I ragazzi hanno messo quanto avevano, in qualche episodio non siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto novembre, dicembre e inizio gennaio perfetti, ora siamo in calo. Dobbiamo però rimanere tranquilli e lavorare di più, mancano i risultati: non creiamo tantissimo ma finalizziamo meno di quanto siamo abituati. Col 2-1 di Sanchez staremmo parlando di altro ma abbiamo tutto il tempo per poterci rialzare.



Sulle sostituzioni di Dzeko e Lautaro: "Ho la fortuna di avere tanti attaccanti, di volta in volta scelgo chi mettere. Sono partiti loro, hanno finito Sanchez e Correa".