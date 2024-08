Inzaghi: "Qualche errore di troppo col Genoa. Taremi oggi sta bene, abbiamo scelto di non rischiare Lautaro"

Getty Images

L'allenatore, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Lecce che varrà l'esordio stagionale a San Siro davanti ai suoi tifosi per la formazione nerazzurra."La partita contro il Genoa l'abbiamo vista, abbiamo fatto buone cose ma abbiamo commesso qualche errore. Non c'era felicità per il pari, ma sull'impegno non posso dire nulla"."Taremi sta bene, ha avuto un piccolo rallentamento in preparazione ma sta bene. Secondo me farà un'ottima gara"."Lautaro ha avuto un affaticamento giovedì, si è preferito non rischiarlo".

"Tornare a casa dopo quasi tre mesi è emozionante, speriamo di regalare loro un'ottima gara".