Gli Iron Maiden a Somma Lombardo per vedere Inghilterra-Svezia: non è uno scherzo, è quello che è accaduto nell'incredibile giornata di sabato. I mostri sacri dell’heavy metal, che questa sera si esibiranno all’Ippodromo del galoppo di Milano, dopo essere atterrati con il loro aereo privato a Malpensa, si sono recati al Gallo Cafè di piazza Vittorio Veneto dopo le 15.30 di sabato pomeriggio. "Quando è arrivato l’autista mi ha chiesto "ma hai capito chi ti ho portato?" io non ne avevo idea. Poi me l’ha detto e sono rimasta scioccata. Ovviamente però li conoscevo di nome e di fama e devo dire che non si sono comportati come star, come personaggi famosi. Erano sorridenti, pacati, tranquilli. Quando abbiamo chiesto di fare una foto insieme sembravano quasi onorati loro", ha raccontato la dipendente del locale. I tre chitarristi hanno lasciato il locale soddisfatti: il bar ha portato fortuna alla loro Inghilterra.