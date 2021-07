L'Italia è rientrata questa mattina intorno alle 5 a Coverciano, felice per l'impresa contro la Spagna ma con la testa alla finale. Oggi giornata di scarico in piscina per chi ha giocato ieri, per il resto del gruppo allenamento alle 18.30 a porte chiuse.. Domani alle 14 è prevista attività media, con un giocatore che risponderà ai microfoni della stampa.Domenica è ancora lontana, ma c'è già chi pensa a come organizzare l'ultimo atto degli Europei, tra questi il sindaco di Roma Virginia Raggi, che su twitter ha lanciato una proposta: "con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale".- Aspettando di capire chi sarà l'avversario tra Inghilterra e Danimarca, laha comunicato sul suo sito che sta organizzando una trasferta a Wembley per. Un piano preso di comune accordo con la UEFA, con i tifosi italiani che rimarranno in Inghilterra per un- Nel pomeriggio, dopo il Consiglio Federale, anche il presidente della FIGCha rimarcato la grande impresa dell'Italia targata: "Il risultato più bello non è aver raggiunto la finale ma tutto ciò che quel risultato sta portando al Paese. Questa Nazionale è un simbolo di unità dell'Italia. E' il risultato di un'equazione semplice e straordinaria allo stesso tempo: è cuore, più anima, più coraggio”.