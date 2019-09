Il difensore del Torino e della Nazionale italiana Armando Izzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Finlandia: "Non me l’aspettavo di giocare dal primo minuto anche perchè il mister la formazione la dice alla fine. Sono contento"



Eri emozionato o subito sicuro?

"Subito sicuro perchè il mister tratta tutti allo stesso modo i compagni mi fanno sentire importante".



Che gara è stata?

"Abbiamo fatto un’ottima gara oro sono una squadra tosta, siamo stati molto bravi a non farli ripartire".



Per le prossime gare ti schiereresti di nuovo dall'inizio?

"Sì"