Italia, le reazioni di Locatelli e Politano: Spalletti ha rotto il gruppo con le convocazioni

Getty Images

esce a testa bassa, bassissima da questo. Un'eliminazione avvenuta per mezzo di unanon superiore a livello tecnico, ma che ha dimostrato di saper stare in campo. La squadra del ctè, invece, sembrata spaesata, con poche trame di gioco e soprattutto con le idee molto confuse. Tutto parte, però, otto giorni prima del via di Euro 2024. Precisamente il 6 giugno, quando vengono comunicati i 26 convocati per la spedizione tedesca, che fanno discutere. Dall'assenza dia quella di, passando per l'azzardoe la scelta di portare tanti, troppi difensori. La sensazione è quella che Spalletti abbia creato una, dopo aver comunicato le convocazioni. Era, quindi, inevitabile un epilogo come quello a cui abbiamo assistito nella disfatta contro la Svizzera.

- Tra le tante esclusioni (Politano, Orsolini ecc...), quella che ha, sicuramente, fatto più discutere riguarda. La sua assenza dai convocati era, infatti, arrivata come un fulmine a ciel sereno, per un giocatore che nel corso della gestione, era sempre stato chiamato in Nazionale e ambiva a presentarsi all’Europeo da campione in carica, dopo il titolo vinto nel 2021. Il 26enne aveva, poi, commentato la non convocazione con una “pagina” completamente nera nelle sue storie su Instagram, a simboleggiare lo stato d'animo e la grande amarezza.

- Come se non fosse bastata la batosta contro la Svizzera, al fischio finale, ci ha pensato Matteoa togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L'esterno offensivo del Napoli - lasciato a sorpresa fuori dai 26 convocati - è, infatti, passato dall'essere un fedelissimo di Spalletti, a dover guardare gli Europei in televisione da casa. Scelta tecnica. Sì, ma anche discutibile, visto che al suo posto è stato portato, che ha disputato solamente un tempo in tutto l'Europeo. Politano, al termine della gara, ha, infatti, mostrato tutto il suo disappunto sui social, pubblicando una storia polemica con l'emoji di un omino con le braccia aperte su sfondo nero. La storia è, poi, stata cancellata dopo pochi minuti, quando ormai aveva già fatto il giro del web.

– Nella Nazionale dinon ha funzionato praticamente nulla. In quattro partite ci sono, infatti, stati tanti cambiamenti anche per quanto riguarda il modulo. A partire dai troppi difensori convocati - ben dieci - per poi non utilizzare la difesa a tre con costanza. Giocatori come, sono stati “sacrificati” per fare spazio a diversi innesti difensivi. Dei sei centrali portati in Germania, però,non hanno collezionato nemmeno un minuto., invece, ha "beneficiato" della squalifica di, per disputare la sua prima gara di questo Europeo. Europeo che dovrà essere cancellato il più presto possibile.