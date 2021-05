Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, parla a Rai due, dicendo la sua sugli Europei: "Di questa Nazionale mi piace l'entusiasmo, la freschezza il temperamento. Vincere un altro europeo? Perché no, giochiamo per vincere non per fare la presenza. Quelli del '68? Bei ricordi, vivo la mia vecchiaia pensando a Cagliari e alle soddisfazioni che ho avuto. E anche alla nazionale".



SU MANCINI - "Mancini non si discute, ha saputo dare un'impronta tutta sua alla nazionale e con grande successo".



SU BARELLA - "Barella è il nostro preferito".