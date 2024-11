Italia-Ucraina Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FIGC via Getty Images

L'torn ain campo per una nuova amichevole: affronterà i pari età dell'A pochi giorni dallo scoppiettante pareggio per 2-2 con la Francia, gli Azzurrini scendono in campo per un nuovo test importante allo stadio Picco di La Spezia.La squadra allenata da Carmine Nunziata se la vedrà con l'Ucraina, reduce dal 3-3 contro i pari età del Portogallo.Tutte le informazioni su Italia-Ucraina Under 21:: Italia-Ucraina Under 21

: martedì 19 novembre 2024: 18.15: Rai Sport: RaiPlay): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri; Prati, Casadei, Ndour; Volpato, Gnonto, Ambrosino.t. Nunziata.: Yermakov; Gusev, Kozik, Batagov, Roman; Melnychenko, Lyakh; Veleten, Tsarenko, Bragaru; Gorbach.. Melgosa.- La partita Italia-Ucraina Under 21 sarà visibile gratuitamente in diretta e in chiaro sulla Rai: il canale di riferimento sarà Rai 2, basterà sintonizzarsi sul canale due del proprio televisore oppure sul 102 del decoder Sky.

- Italia-Ucraina Under 21 sarà visibile gratuitamente anche in diretta streaming sull'applicazione o il sito web di RaiPlay, su dispositivi mobile come pc, smartphone o tablet.