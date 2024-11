Italia Under 20: Bakoune e Kofler in gol nel poker alla Romania

al Viola Park. Adam Bakoune (Milan) apre le danze prima dei gol di Luca Lipani (Sassuolo), Raphael Kofler (Sudtirol) e nella ripresa di Lorenzo Anghelè (Juventus) su rigore guadagnato dal neo-entrato Konaté dell'Empoli, poi Trica fissa il risultato sul 4-1.Ecco l'analisi di Corradi: "Avevamo preparato bene la partita, sulla loro pressione, trattandosi di un avversario molto fisico. Poi le cose sono andate diversamente come tipo di sviluppo della gara, ma siamo stati bravi a creare il presupposto della palla libera per giocare bene e dare ritmo nella fase di possesso. Questo è un bel gruppo, con carattere e qualità, i nuovi si sono integrati subito bene e non è banale esordire con la maglia della Nazionale".

GOL: 23' pt Bakoune (I), 33' Lipani (I), 41' Kofler (I), 20' st rig. Anghelè (I), 36' st Trica (R).ITALIA (4-3-1-2): Magro; Bakoune (dal 1' st Chiarodia), Kofler, Stabile, Reale (dal 17' st Idrissi); Ciammaglichella, Harder (dal 28' st Cichella), Lipani (dal 28' st Manzoni); Candelari; Perlingieri (dal 17' st Konaté), Anghelè. A disp.: Torriani, Mane, Zeroli, Di Maggio, Vacca. All. Corradi.ROMANIA (4-2-3-1): Rafaila (dal 33' st Lefter); Strata (dal 1' st Dorobantu), M. Dutu, D. Pop, David (dal 1' st Borza); Botogan (dal 23' st S. Dutu), Vulturar (dal 40' st Jalade); Bana (dal 23' st Radulescu), Florea (dal 1' st Radaslavescu), R. Pop; Stan (dal 33' st Trica). A disp.: Dinca, Pascalau, Musi, El-Sawy. All. Curelea.

(tra parentesi le gare giocate):Inghilterra (5) 13, ITALIA (6) 10, Germania (4) e Portogallo (5) 9, Romania (5) 4, Polonia (4) 3, Turchia (4) e Cechia (5) 2.