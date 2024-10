YAGIZ GURTUG

Bonucci, nuovo ruolo in Nazionale: sarà un collaboratore dell'Italia Under 20

Redazione CM

3 minuti fa



La prima svolta per la carriera di Leonardo Bonucci dopo il ritiro da calciatore è finalmente arrivata o meglio, sta per arrivare. L'ex difensore della Juventus ha da tempo iniziato un percorso per diventare allenatore con il sogno dichiarato a mezzo stampa, un giorno, di tornare in bianconero e guidare la società verso la vittoria della Champions League. Fino ad oggi l'ex centrale si era barcamenato fra studi, corsi di aggiornamento, ottenimento di patentini e licenze, ma nei prossimi giorni inizierà ufficialmente anche il suo inserimento in campo.



NUOVO RUOLO - A fornire la prima sponda a Bonucci è stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il vecchio amico e collega Bernardo Corradi oggi tecnico federale delle selezioni giovanili. Bonucci sta per entrare nel gruppo dei tecnici giovanili della Figc e dovrebbe iniziare come collaboratore proprio della Nazionale Under 20 che, in questa stagione è stata proprio affidata a Corradi.