arrivando secondo dietro al 21enne giamaicano Oblique Seville (9”93) nella quarta di sette batterie ai Mondiali di Eugene negli Stati Uniti con il decimo tempo di giornata: 10”04. 9”79 per Fred Kerley, 9”89 per Trayvon Bromell, 9”94 per Letsile Tobogo, 9”97 per Zharnel Hughes, 9”98 per Abdul Sani Brown, 10”00 per Emmanuel Matadi, 10”02 per Arthur Cissè.- Jacobs ha dichiarato:, ma ho voluto essere qui in ogni modo possibile. La partenza non è mi è dispiaciuta e nemmeno la prima parte di gara. Ma nel momento in cui di solito tiro fuori il meglioQuando ho visto Seville andar via, mi sarei dovuto indurire per provare a recuperarlo. Ma ho capito che ero in una buona posizione per il passaggio del turno e ho preferito lasciar perdere. Ora trascorrerò la notte in fisioterapia per cercare di ripresentarmi al meglio.Con Paolo Camossi ci eravamo detti che se avessi sentito molto male mi sarei fermato, se ho finito è perché la situazione non è così grave, è gestibile. Avrei certo margini se non avessi dolore, ma così… Gli statunitensi? Non avevo dubbi: sono in casa e dopo la batosta dello scorso anno hanno rimesso in piedi le cose. Questo stadio, con la pista a ridosso della tribuna, è bellissimo.