Il caso Douglas Costa è ormai esploso in casa Juve. Ma da altre parti è sempre più lunga la lista di chi spinge per arrivare a Torino, sponda bianconera. A comandarla c'è anche James Rodriguez, che un po' come Gonzalo Higuain o Marko Pjaca, può essere destinato a tornare un esubero del Real Madrid non avento conquistato il Bayern Monaco in questo biennio. Il colombiano vorrebbe andare alla Juve, c'è Jorge Mendes a tenere viva la pista settimana dopo settimana. E con un'estate che si annuncia incandescente, quello che tra Monaco di Baviera e Madrid sembra un problema, a Torino potrebbe essere una soluzione sia tecnica che economica.