"Lionel Messi? Sarebbe bello giocasse con Cristiano Ronaldo". Parola di James Rodriguez. Il trequartista dell'Everton, intervenuto sul proprio canale Twitch, consiglia l'argentino: "Sarebbe bello se andasse alla Juventus e giocasse con CR7, sarebbe una bomba per la Serie A e il sogno di molti tifosi. Ma non so, pare vada al PSG. Sarebbe inutile giocare in Champions League, la vincerebbero loro (ride, ndr). No scherzo, è una bugia: il calcio è cambiato molto".