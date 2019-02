Joao Felix sogna di giocare con Cristiano Ronaldo. Lo ha detto lui. D'altronde chi non vorrebbe farlo? La novità è un'altra. Che Cristiano Ronaldo, a sua volta, non ha alcun dubbio sul potenziale del talento del Benfica. Lo ha visto dal vivo anche domenica scorsa in occasione di Sporting Lisbona-Benfica, match che ha visto Joao Felix assoluto protagonista entrando anche nel tabellino dei marcatori. Ronaldo ha detto sì, insomma: una raccomandazione mica da ridere. E Jorge Mendes già ne parla con la Juve, pronta a provarci nei prossimi mesi.