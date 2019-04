Aaron Ramsey è pronto per l'Italia. In scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal, il centrocampista gallese ha già firmato un contratto quadriennale fino al 2023 con la Juventus, dove si trasferirà a parametro zero il prossimo 1° luglio e guadagnerà circa 7 miilioni di euro netti più bonus a stagione. Il suo feeling con le squadre italiane è un dato di fatto: un anno dopo aver fatto un gol e sfornato un assist nella doppia sfida contro il Milan, stasera ha segnato un'altra rete al Napoli sempre in Europa League.



Competizione che rappresenta una vetrina importante sul mercato. Basti pensare a un'altra partita giocata stasera: Benfica-Eintracht Francoforte. All'Estadio da Luz di Lisbona il protagonista assoluto è stato Joao Felix. L'attaccante portoghese classe 1999 ha realizzato la sua prima tripletta in carriera (a 19 anni e 152 giorni battendo il record di precocità in Europa League detenuto da Pjaca con 19 anni e 219 giorni davanti a Paco Alcacer, Kane e Lukaku) e ha servito la palla del poker al difensore Ruben Dias. Rappresentato dall'agente Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo. Entrambi sono sul taccuino della Juventus.