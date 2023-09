Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, difensore della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla del suo assistito: "Come vive questa nuova stagione? Daniele non entra quasi mai in particolari specifici, sicuramente quel che si evince è che non c'è più la stessa leadership di giocatori italiani di anni e anni fa. Quelli un po' più grandi stanno provando ad aiutare i nuovi arrivati a conoscere meglio la Juventus, di trasmettere il Dna della società. Era successo anche a lui quando era arrivato molti anni fa".



Sul rinnovo: "Non c'è stato alcun incontro con la società, al momento c'è solo un'idea di massima. Vedremo se potrà svilupparsi nel corso dei prossimi mesi".