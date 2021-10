Il test con l’Alessandria doveva servire per mettere minuti nelle gambe di Arthur e Kaio Jorge, in tal senso missione compiuta per Max Allegri che ha dato minutaggio anche ad altri elementi fin qui ai margini e visto all’opera qualche giovane interessante. Con l’Alessandria finisce 2-1, merito di due gran gol di Maressa e Chibozo, il gol subito è gol di una dormita generale al 90’. Questi i top e flop dell’amichevole di sabato mattina.





TOP



CHIBOZO - Un bel torello, fa a sportellate e cerca sempre i compagni, il gol della vittoria a tempo scaduto è una perla.



SOULE - Accarezza la palla come fanno quelli bravi davvero, gli manca il gol ma cerca sempre la giocata giusta.



MARESSA - Un gran gol, un altro sfiorato, il tutto ad accompagnare una prestazione di quantità e qualità. Classe 2004, anche se non sembra. Da tenere d’occhio.







FLOP



ARTHUR E KAIO JORGE - Flop per così dire, perché entrambi alla fine fanno ciò che devono fare. Ma sono tutti e due evidentemente appesantiti dai carichi e in ritardo di condizione, tra una settimana dovranno essere più brillanti.



PELLEGRINI - L’Alessandria appena può prova a sfondare dalla sua parte, lui è di un altro livello ma soffre qualcosa in più del dovuto. E col suo sinistro avrebbe dovuto sfruttare meglio tiri e cross al momento opportuno.