Ancora una volta Federico Bernardeschi si conferma l'uomo in più di questa Juventus. Il suo ingresso in campo ha cambiato la gara (fino ad allora bloccata) contro il Frosinone. Eppure c'è un retroscena di mercato legato al talento di Carrara perchè come svelato in estate dalla stampa inglese, per lui era arrivata a metà campagna estiva un'offerta del Chelsea. Respinta immediatamente al mittente dal club bianconero che ha blindato il centrocampista.