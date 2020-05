La Juventus prepara l'assalto a Federico Chiesa. Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera non ha più bisogno di confrontarsi con l'entourage del 22enne attaccante della Fiorentina: tramite emissari una bozza d’intesa ci sarebbe già sulla base di un accordo pluriennale con ingaggio ben al di sopra degli standard viola e una parte variabile da trattare al momento del via libera. Rimane il grande dubbio sul fatto che i toscani accettino una proposta del tipo “cash più contropartita tecnica” (si fanno sempre i nomi di Mandragora, Romero e Rugani), soprattutto se davvero intendono incassare 60-70 milioni.

Chiesa piace anche all'Inter, già sulle tracce di Tonali e Castrovilli: altri derby d'Italia in vista sul mercato.